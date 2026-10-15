Hatice dolandırıldı! 'Linki tıkladım, 270 bin liram gitti'

Şarkıcı Hatice, internet üzerinden alışveriş yapmak isterken dolandırıldı. Bir firmadan dresuar satın almak istediğini belirten Hatice, tıkladığı bağlantının ardından parasını kaybettiğini anlattı. Bir mobilya firmasını paylaşarak iddialarda bulunan Hatice çok sinirlendi.

Yaklaşık 270 bin lirasının gittiğini söyleyen ünlü şarkıcı, yaşadığı mağduriyeti dile getirerek soluğu emniyette aldı.

'O LİNKE TIKLADIKTAN SONRA...'

Ünlü şarkıcı “Çok büyük dolandırıldım. Bir firmadan dresuar alacaktım. Beş bin liralık dresuar bana 270 bin küsur liraya mal oldu. O linke tıkladıktan sonra param gitti. Kaybettiğim paraya mı yanayım, aptal yerine konulduğuma mı yanayım? Şimdi emniyete gidiyorum.” ifadelerini kullandı.

Emniyete gidip ifade veren Hatice 'Kazandığım her kuruşun alnımın teriyle hak eden biriyim. Helale haram karıştırmak dolandırıcıların işidir.' sözleriyle olaya olan kızgınlığını dile getirdi.