Helin Kandemir Sevdiğim Sensin çekimlerinde gerçek taksiye binince...

Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Sevdiğim Sensin'in yeni sezonda da adından söz ettiriyor. Son bölümlerde Dicle, yaşadıklarının ardından geri dönmemeye kararlıdır. Kalp kırıklığını geride bırakıp hayata tutunmaya odaklanır. Erkan ise Dicle'yi hemen bırakmaya niyetli değildir.

Yoğun geçen çekimlerin kamera arkası görüntüleri de yayınlandı. Bir görüntü X'e damga vurdu. Dicle'ye hayat veren Helin Kandemir çekimlerde ayarlanan taksiye binmek isterken yanlışlıkla gerçek taksiye bindi.



Helin Kandemir durumu fark edince taksiciye "Abi çok özür dilerim çekim yapıyoruz da yanlış taksiye bindim. İleride beni indirsen olur mu? Hakkını helal et" dedi.

O anda çekim ekibi de şok yaşadı. Sosyal medyada defalarca kez paylaşılan o anlara "Helin çok tatlı", "Hakkını helal et diyor yiyeceğim", "Ya çok komik" yorumları da yapıldı.