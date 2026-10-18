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Hilary Swank'ten 52 yaşında üçüncü bebek müjdesi!

52 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Hilary Swank, kendisi gibi anne olmayı umut eden bir hayranına verdiği yanıtla dikkat çekti. 47 yaşında ikizlerini kucağına alan Oscar ödüllü oyuncunun “Her şey bizim istediğimiz zamanda değil, kendi zamanında gerçekleşir” sözleri gündem oldu.

Hilary Swank'ten 52 yaşında üçüncü bebek müjdesi!

Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank, 52 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

Instagram'da paylaştığı haberin ardından oyuncuya çok sayıda tebrik mesajı geldi. Özellikle 50'li yaşlarında hamile kalmasının kendilerine umut verdiğini söyleyen kadınların yorumları öne çıktı.

Hilary Swank ten 52 yaşında üçüncü bebek müjdesi! 1

Takipçilerinden biri, “39 yaşındayım, hâlâ bekârım ve çocuğum yok. İstediğim hayatın benim için hâlâ mümkün olabileceğine gerçekten umut veriyorsunuz” diye yazdı.

Hayranına tavsiyede bulunan Swank ise şu yanıtı verdi:
Hilary Swank ten 52 yaşında üçüncü bebek müjdesi! 2

“Olabilir! Ben her zaman ‘Her şey bizim istediğimiz zamanda değil, kendi zamanında gerçekleşir’ sözüne inanırım. Benim hayatımda da her zaman böyle oldu. Elbette buna güvenmek benim için her zaman en zor kısım oldu. Yolculuğunda sana sarsılmaz bir güven ve bolca güzellik diliyorum!”

İKİZLERİNİ DE 47 YAŞINDA DOĞURDU

Oyuncu, 37 yaşındayken yumurtalarını dondurduğunu ve 47 yaşında ikizlerine hamile kaldığını anlatmıştı. Yumurtalarını ileride kullanmak üzere dondurabilme imkânının anne olmaya hazırlanırken yaptığı en önemli şeylerden biri olduğunu belirten oyuncu, bu kararın üzerindeki baskıyı da azalttığını söylemişti.

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