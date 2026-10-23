Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sı son haliyle gündemde

Uzun süre ekranlarda yer alan Yetenek Sizsiniz yarışması, O Ses Türkiye, Survivor gibi yoğun ilgi gören yapımlardan bir tanesi olmuştu. Yayınlanan her bölümüyle ilgi gören yarışmaya katılan isimler de hafızalarda uzun süre yer etti.

Bu isimlerden biri de şüphesiz ki minik yıldız Baha Bayırlı'ydı. Sempatikliği ile herkesi etkisi altına almayı başaran Baha Bayırlı sevimli halleri ve tatlı dili ile yarışmaya damga vurmuştu.

POPOSUNU ISIRMIŞTI

Özellikle o dönem jüri koltuğunda oturan ünlü isim Hülya Avşar, Baha'nın tatlılığı karşısında kendini tutamamış ve minik yıldızı sevgi seline boğmuştu.

Hatta Avşar, Baha'yı masaya çıkartıp poposunu bile ısırmıştı.

Yarı finale kadar yükselen minik Baha birinciliği ise kıl payı kaçırmıştı. Yarışmaya katıldığı dönemde henüz 4 yaşında olan minik Baha şimdilerde büyüdü ve bir delikanlı oldu.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYOR

Baha Bayırlı şimdilerde üniversiteye hazırlanıyor. Güzel Sanatlar Lisesi'nden Klarnet Bölümü'nden mezun oldu.

SON HALİ GÜNDEMDE

Davul üzerinde bölüme hazırlanıyor. Birden fazla enstrüman çalıyor. Baha Bayırlı'nın son halini görenler; 'hiç değişmemiş', 'çalışkan çocuk', 'çok büyümüş' gibi yorumlar yaptılar.