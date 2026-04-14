İbrahim Erkal'ın kızı Dilara'dan duygusal paylaşım

12 Nisan 2017 düşme sonucu meydana gelen beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden İbrahim Erkal, doğum gününde unutulmadı. Sanatçının kızı Dilara Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Babasıyla bebeklik yıllarına ait bir karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Dilara Erkal, "Baba şefkatinin en güzel, en saf hali..." notunu yazdı.

İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal, zaman zaman sosyal medya hesabından babasına olan özlemini dile getirmeye devam ediyor.

Dilara Erkal'ın son hali de sosyal medyada gündeme geldi. Babası öldüğünde küçük bir kız çocuğu olan Dilara şimdilerde gencecik bir kız... Dilara Erkal'ın son haline de beğeni yağdı.

29 GÜNLÜK MÜCADELESİNİ KAYBETMİŞTİ

İbrahim Erkal, evinin otoparkında fenalaşarak düşüp başını çarptı. Beyin kanaması geçiren sanatçı, 29 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutuldu. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Mayıs 2017 tarihinde hayatını kaybetti.