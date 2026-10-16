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İbrahim Tatlıses ile Kadıköy Boğası buluştu! Görüntüler viral oldu

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Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyada Kadıköy Boğası olarak tanınan isim, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile buluştu. Hayat hikâyesini Tatlıses'e anlatan Kadıköy Boğası, ardından şarkı söyledi. Buluşmadan paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

Sosyal medyada kendine has tavırlarıyla tanınan Kadıköy Boğası, İbrahim Tatlıses ile buluşmasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ünlü türkücüyle sohbet eden Kadıköy Boğası, hem hayat hikâyesini anlattı hem de müzik performansıyla buluşmaya renk kattı.

Nişanlısı Rabia ile evlilik planlarından söz eden Kadıköy Boğası, geleceğe yönelik hedefini anlatırken otomobil almak istediğini söyledi.

İbrahim Tatlıses ile Kadıköy Boğası buluştu! Görüntüler viral oldu 1

Kadıköy Boğası, açıklamasında, “Nişanlım Rabia ile 2030'un mayıs ayında evlendikten sonra kendime 1 milyon TL'ye ikinci el, 2025 model Fiat Doblo alacağım” ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses ile Kadıköy Boğası buluştu! Görüntüler viral oldu 2

İbrahim Tatlıses ile Kadıköy Boğası'nın buluşmasına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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