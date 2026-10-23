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İrem Helvacıoğlu müjdeyi patlattı! Setlere geri dönüyor

Nisan ayında Ural Kaspar ile 1,5 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu özel hayatıyla bir süre gündemde kaldı. Minik kızı Sora'yı tek başına büyütmek için setlere ara veren ünlü isim müjdeyi verdi.

İrem Helvacıoğlu müjdeyi patlattı! Setlere geri dönüyor
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz yıl kızı Sora'yı kucağına alan ve işletmeci Ural Kaspar ile 1,5 yıllık evliliğini nisan ayında noktalayan İrem Helvacıoğlu, son dönemde açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

İrem Helvacıoğlu müjdeyi patlattı! Setlere geri dönüyor 1

Minik kızını tek başına büyüten İrem Helvacıoğlu bir süredir ekranlara ara vermişti. Annelik sürecinin güzel geçtiğini söyleyen İrem Helvacıoğlu, hayranlarına müjdeli haberi verdi.

İrem Helvacıoğlu müjdeyi patlattı! Setlere geri dönüyor 2

SETLERE DÖNÜYOR

Yeniden setlere dönmek için görüşmeler yaptığını dile getiren oyuncu, "Tekrar sahalara dönmeye çalışıyorum. Görüşmelerim oluyor, inşallah sürprizi patlatacağım" sözleriyle yeni projelerin sinyalini verdi.

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İrem Helvacıoğlu
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