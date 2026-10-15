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İstanbul'daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kaldı! ''Bütün yollar kapalı''

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda ulaşım güçlükleri yaşanırken, usta sanatçı Nazan Öncel de yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul'daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kaldı! ''Bütün yollar kapalı''
Öznur Yaslı İkier

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar da ulaşımda güçlük çekiyor. Sağanağın etkilediği isimlerden biri de usta sanatçı Nazan Öncel oldu.

İstanbul'daki sağanak nedeniyle mahsur kaldığını belirten Nazan Öncel, yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaştı. "Bütün yollar kapalı" ifadesini kullanan sanatçının paylaşımı, yağışın kentte yarattığı ulaşım sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

İstanbul daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kaldı! Bütün yollar kapalı 1

Nazan Öncel, bir okulda çocukların mahsur kaldığını belirterek ailelerin panik içinde olduğunu söyledi. Öncel’in paylaştığı görüntülerde, arkasındaki itfaiye aracı ve suyla kaplanan yol dikkat çekti.

İstanbul daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kaldı! Bütün yollar kapalı 2

'BÜTÜN YOLLAR KAPALI'
Ünlü şarkıcı paylaşımına, “Şurda bir okul var, çocuklar mahsur kaldı, aileler panik halinde. AFAD da geldi ama sele teslim olan bütün yollar kapalı” notunu düştü.

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Nazan Öncel
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