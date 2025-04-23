İstanbul sallandı! Oğuzhan Uğur'dan deprem yorumu: Milyon uyarıdan daha etkili şu sarsıntılar...

İstanbul 23 Nisan'da peş peşe gelen depremlerle sallandı. Önce 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi dakikalar sonra ise çok şiddetli bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın verilerinde sarsıntının şiddetinin 6.2 olduğu aktarıldı. Daha sonra ise 4.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
Sosyal medyada da vatandaşlar korku içinde yaşanan deneyimi paylaştı. Oğuzhan Uğur da sosyal medyada depreme dair yorumuyla dikkat çekti.
Oğuzhan Uğur paylaşımında "Resmen zıpladık. Bin kelimeden, milyon uyarıdan daha etkili şu sarsıntılar" diyerek paylaştı.
Oğuzhan Uğur Kahramanmaraş depreminde uzun süre bölgede kalarak yardımlara destek olmuştu. O dönem şahit olduklarını da sosyal medyada sürekli olarak paylaşmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum