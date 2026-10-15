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Jennifer Aniston'a olay suçlama! Yönetmene cinsel amaçlı ürün gönderdi

Yönetmen Penelope Spheeris, Jennifer Aniston'ı 2011 yılında birlikte çalıştıkları Five filminin setinde kendisini küçük düşürmek amacıyla taşlarla süslenmiş bir seks oyuncağı hediye etmekle suçladı.

Jennifer Aniston'a olay suçlama! Yönetmene cinsel amaçlı ürün gönderdi

Oyuncu Jennifer Aniston hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Yönetmen Penelope Spheeris, Jennifer Aniston'ın 2011 yılında birlikte çalıştıkları Five adlı Lifetime filmi setinde kendisine taşlarla süslenmiş bir seks oyuncağı hediye ederek onu utandırmaya çalıştığını öne sürdü.

Spheeris, bir yapımcının kendisine hediye kutusu içinde seks oyuncağı getirdiğini ve kutuyu çalışma arkadaşlarının önünde açmak zorunda kaldığını iddia etti.

Jennifer Aniston a olay suçlama! Yönetmene cinsel amaçlı ürün gönderdi 1

"KÖTÜ NİYETLİYDİ"

80 yaşındaki yönetmen, The Moynihan Report programında yaptığı açıklamada, "Bütün ekibin önünde beni küçük düşürmek amacıyla yapılmış, kötü niyetli bir seks oyuncağıydı" dedi. Spheeris, programın sunucusu Michael Moynihan'ı anlattıklarıyla kahkahalara boğdu. Yönetmen, seks oyuncağının üzerinde yapıştırılmış taşlar bulunduğunu belirterek, 'Üzerine yapıştırılmış taşlar vardı. Onu kullanmak bile mümkün değildi' dedi.
Jennifer Aniston a olay suçlama! Yönetmene cinsel amaçlı ürün gönderdi 2

Oyuncağı kendisine doğrudan Aniston vermemiş olsa da Spheeris, hediyeyi gönderen kişinin ünlü oyuncu olduğuna inandığını söyledi.

Yönetmen, daha sonra katıldıkları bir ödül töreninde Aniston'ın Friends dizisinin ortak yaratıcısı Marta Kauffman'a hediye vermek için aynı türden bir kutu kullandığını öne sürdü. Ancak konuyla ilgili bir kaynak, Daily Mail'e yaptığı açıklamada Aniston'ın "böyle bir hediye verdiğini hiç hatırlamadığını" belirtti.

Başarılı oyuncu iddialara dair henüz bir açıklama yapmadı.

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Jennifer Aniston
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