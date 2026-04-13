Jennifer Lopez, Coachella sahnesine damga vurdu

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 2026 Coachella sahnesine sürpriz bir performansla damga vurdu. 56 yaşındaki yıldız, fit görünümünü gözler önüne seren iddialı kostümüyle hayranlarını adeta büyüledi.
“On The Floor” hitinin sahibi Lopez, festivalin ikinci gecesinde David Guetta’nın setine konuk olarak sahneye çıktı. İkili, geçtiğimiz ay yayınladıkları yeni şarkıları “Save Me Tonight”ı ilk kez canlı seslendirdi.
Yaklaşık 25 yılı aşkın müzik kariyerine rağmen Lopez’in bu performansı, Coachella’daki ilk sahne deneyimi olarak kayıtlara geçti. Guetta’nın “Bir arkadaşımı davet ettim” anonsunun ardından sahneye çıkan yıldız, dar kesim bodysuit’i ve derin dekoltesiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Gümüş tonlardaki ışıltılı kostümünü tüy detaylı bir ceket ve güneş gözlüğüyle tamamlayan Lopez, sahne enerjisiyle büyük alkış topladı. Performans sırasında ceketini çıkarıp seyircilere fırlatan ünlü isim, coşkuyu zirveye taşıdı.
