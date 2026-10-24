Kam davulu sahnesi olay olmuştu! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

16 Ekim'de Netflix'te izleyiciyle buluşan ve sekiz bölümden oluşan Organize İşler: Karun Hazinesi, yayınlanmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Serinin sevilen karakterlerinden Asım Noyan'a yeniden hayat veren Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı yapım, senaryosunun yanı sıra kam davulunun kullanıldığı sahneyle de tartışma yarattı.
Dizi, özellikle söz konusu sahne nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı.
'Kam davulu' sahnesi nedeniyle eleştirilen Yılmaz Erdoğan’ın Twitter hesabı askıya alındı.