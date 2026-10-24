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Kam davulu sahnesi olay olmuştu! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

Yılmaz Erdoğan'ın Netflix'te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'Kam davulu' sahnesi sosyal medyada tepki çekmişti. Artan tepkilerin ardından Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı.

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Öznur Yaslı İkier

16 Ekim'de Netflix'te izleyiciyle buluşan ve sekiz bölümden oluşan Organize İşler: Karun Hazinesi, yayınlanmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Serinin sevilen karakterlerinden Asım Noyan'a yeniden hayat veren Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı yapım, senaryosunun yanı sıra kam davulunun kullanıldığı sahneyle de tartışma yarattı.

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! Yılmaz Erdoğan ın X hesabı askıya alındı 1

TEPKİ ÇEKTİ

Dizi, özellikle söz konusu sahne nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı.

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! Yılmaz Erdoğan ın X hesabı askıya alındı 2

X HESABI ASKIYA ALINDI

'Kam davulu' sahnesi nedeniyle eleştirilen Yılmaz Erdoğan’ın Twitter hesabı askıya alındı.

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! Yılmaz Erdoğan ın X hesabı askıya alındı 3

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan organize işler
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