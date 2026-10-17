Kameralar önünde ölümden dönmüştü! Ebru Gündeş'ten 27 yıl sonra bir ilk

Ebru Gündeş, "Beraber Söylüyoruz" konser serisi kapsamında 16 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluştu. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Gündeş, konserinde Türk müzik tarihine geçen ve kendisi için özel bir anlam taşıyan tarihi bir ana imza attı.

Ebru Gündeş, dev konserinin açılışını uzun yıllardır repertuvarından çıkardığı ve sahne performanslarında seslendirmediği "Dön Ne Olur" adlı simge eseriyle yaptı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DUYGU DOLU ANLAR

Gündeş'in 27 yıl aradan sonra ilk kez canlı olarak yorumladığı şarkı, salondaki binlerce izleyiciye duygu dolu anlar yaşattı.

KAMERALAR ÖNÜNDE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Ebru Gündeş, 1 Aralık 1999 tarihinde "Dön Ne Olur" albümünün stüdyodaki basın tanıtımı sırasında kameralar önünde beyin kanaması geçirerek tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Yaşadığı ağır sağlık sorununun ardından mucizevi şekilde hayata tutunan başarılı sanatçı, geçirdiği bu zorlu sürecin simgesi haline gelen şarkıyı sahne sahnelerinde seslendirmeye ara vermişti.