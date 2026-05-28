Kanye West konser için İstanbul'a geldi

Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği konser için İstanbul’a geldi. Sanatçının konser öncesindeki İstanbul programı ve ziyaret edeceği tarihi lokasyonlar hakkında ise henüz bir detay paylaşılmadı.

120 bin kişilik katılımla rekor kırması beklenen organizasyon öncesinde kent genelinde hareketlilik yaşanıyor. Başta A Milli Futbol Takımı oyuncuları olmak üzere sanat, spor, iş ve cemiyet dünyasından yaklaşık 200 ünlü ismin konsere katılması bekleniyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN ZİYARETÇİLERİN KATILIMI BEKLENİYOR

Kanye West konserine yönelik uluslararası ilgi nedeniyle İstanbul’un konser haftasında küresel bir festival atmosferine sahne olacağı ifade edildi. Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin İstanbul’a gelmesinin beklendiği kaydedildi. Şehirde oteller, restoranlar, ulaşım ağları ve eğlence merkezlerinde yoğunluk yaşanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır