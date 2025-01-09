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  4. Kerimcan Durmaz konserden 10 bin Euro almıştı! Aylık geliri ortaya çıktı

Kerimcan Durmaz konserden 10 bin Euro almıştı! Aylık geliri ortaya çıktı

09.01.2025 09:07
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"Yasa dışı bahise teşvik" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın Malta'da çıktığı konserde 10 bin Euro alması dikkat çekmişti. Kimlik tespitinde aylık gelirini açıklayan Kerimcan'ın aylık geliri dudak uçuklattı.

Kerimcan Durmaz konserden 10 bin Euro almıştı! Aylık geliri ortaya çıktı

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı.

Tutuklanmasının ardından açıklamaları merak edilen Kerimcan Durmaz "Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Malta'da konser verdiğim sırada arkama ledler ile yansıtılan reklamlarla bir alakam yoktur. Konserin ilk 40 dakikasında benim arkamda ismimin olduğu logo vardı son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Bunu konser esnasında fark etmedim, fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmadım" dedi.

Öte yandan Kerimcan Durmaz "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" ifadelerini kullandı.

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Kerimcan Durmaz'ın ifadesinde aylık geliri de ortaya çıktı. Fenomen 500 bin lira aylık geliri olduğunu söyledi.

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KERİMCAN DURMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

Hakimliğin kararında Kerimcan Durmaz'ın konser sırasında arkada yasa dışı bahis sitelerinin reklamı bulunduğu sırada ‘hani casinolar bir şeyler' şeklinde söylemde bulunduğu ve üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.
Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
adamı katekulleyemi getirdiler,70-100 suç kaydı olanlar sokaklarda yeni suçlar işlemeye devam ediyor,tutuklanıp ceza almıyor,ne gatip ülke olduk,suçlular cenneti,suç işlemeyenlerin cehennemi
500 bin tl yi 2 günde yiyor bu adam, aylık kazancıymış :D
bu işler helal kazanç ile olmaz kimse kimseyi kandırmasın hepsi bahis kumar illegal işlerden gelen kazançlar
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