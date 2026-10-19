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Kızılcık Şerbeti'ne Nursema'dan sonra Sevtap da dönüyor

Kızılcık Şerbeti'nden apar topar çıkarılan oyuncular tek tek dönüyor. Kızılcık Şerbeti'ne Nursema karakterinin dönüşünün ardından Sevtap'a hayat veren Neslihan Yeldan'ın da döneceği iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'ne Nursema'dan sonra Sevtap da dönüyor

Beşinci sezonu devam eden Gold Film'in Show TV'de seyirciyle buluşan Kızılcık Şerbeti'nde taşlar yerinden oynadı. Özgür Sevimli'nin yönettiği dizide senaryo ekibi değişince giden oyuncular tek tek geri gelmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç'un döneceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi bir isim daha dönüyor.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nursema'nın ardından Nilay'ın annesi Sevtap'a hayat veren başarılı oyuncu Neslihan Yeldan de fenomen diziye dönüyor.

Kızılcık Şerbeti ne Nursema dan sonra Sevtap da dönüyor 1

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın annesi Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan yeni sezon öncesi apar topar kadrodan çıkarılmıştı.

Kızılcık Şerbeti ne Nursema dan sonra Sevtap da dönüyor 2

"SİNİRLENDİM" DEMİŞTİ

Oyuncu açıklamasında bu ani karar için "Kırıldım ve sinirlendim. Çünkü benim bir suçum yok karakterin ortadan bir anda yok olmasıyla. Hani onun güzel bir sonu olmalıydı. Bir de ben bir diziye girerim. Sonuna kadar giderim, devam ettiririm. Severek de bağlandığım bir karakter Sevtap..." demişti.

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Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti
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