Kızılcık Şerbeti'nde 'final göründü' derken efsane oyuncu geri döndü!

Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti” beşinci sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümü ses getiren dizi reytinglerde de ikinci sırada yer alıyor.
Fenomen dizide yeni bir dönem başlamış ve projenin başarılı yazarları Melis Civelek ve Zeynep Gür görevleri devretmişti. Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in yazmaya başladığı dizide beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin ikonik karakterlerinden Nursema’ya hayat veren Ceren Karakoç'un, ekibe geri döneceği iddia edildi. Nursema’nın beşinci sezonun ilk bölümünde mezar taşı görünmüştü. Senaryoda Nursema’nın nasıl devam edeceği merak konusu oldu.
Ceren Karakoç geçtiğimiz günlerde bir programa katılmış ve diziden ayrıldığından beri yeni sezonu izlemediğini söylemişti. Karakoç diziden ayrılacağını son anda öğrendiği için başka işle de anlaşamadığını ve mağdur olduğunu söylemişti.