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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Saba Tümer'e konuk oldu! Kendini tutamadı spoiler verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2025 15:54
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Nursema' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Ceren Karakoç Saba Tümer'in programına konuk oldu. Diziye dair itiraflarda bulunan Ceren Karakoç bombayı patlatıp spoiler verdi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Saba Tümer'e konuk oldu! Kendini tutamadı spoiler verdi

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti büyük bir ilgiyle izleniyor.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizide 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç her sahnesiyle beğeni topluyor.

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ceren Karakoç Saba Tümer'in programına konuk oldu. Diziye dair samimi itiraflarda bulunan Karakoç kendini tutamadı ve bombayı patlattı.

ceren

Dizide İlhami karakterine hayat veren Fatih Gühan ile Firaz karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt arasında kalan Nursema'nın kiminle aşk yaşayacağı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor.

NURSEMA

SPOİLER VERDİ

Saba Tümer 'Senaryoya tabii ki müdahale edemiyorsunuz ama şununla olsa daha iyi olur dediğin birisi var mı?' diye sordu.

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Ceren Karakoç 'Bunu söylemeyeyim ama gönlümden geçen birisi var tabii ki. Daha doğrusu kamuoyunun zorladığı ve olmamı istediği birisi var.' yanıtını verdi.

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Saba Tümer 'Ben Firaz'ı istiyorum' diye söze girince Ceren Karakoç 'Önde gidiyor. Herkes için öyle.' yanıtını verdi.

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Canlı yayındaki bu anlar kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'Evet Firaz'la olsun', 'Firaz'la aşk yaşasın istiyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Saba Tümer Ceren Karakoç
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