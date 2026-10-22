Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı geri döndü! Setten ilk kare geldi

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' izleyicilerini büyük bir sürpriz bekliyor.

Geçtiğimiz sezon diziye veda eden ve Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, 'Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor. Karakoç, 5'nci sezonuyla da ekranlarda fırtınalar estiren dizide yeniden rol alacak. Nursema'nın diziye nasıl bir sahne ile döneceği ise büyük merak konusu oldu.



SETTEN İLK KARE

"Nurfena" yazılı polarla sete çıkan Karakoç, "Bazı hikâyeler biter. Bazılarıysa fikrini değiştirir. Bazı karakterler kendi vedalarını pek ciddiye almıyor. Ve görünen o ki Nursema’nın henüz anlatacakları varmış. Nursema’yla kaldığımız yerden değil, yeniden… Bu kez hikâyenin nereye varacağını hep birlikte göreceğiz. Hayatın, senaryonun ve zamanlamanın küçük sürprizlerine… Öyleyse, yeniden" mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

İlerleyen saatlerde Ceren Karakoç'un setten ilk kareleri de paylaşıldı.