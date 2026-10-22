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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı geri döndü! Setten ilk kare geldi

Show Tv'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, diziye geri döndü. Sete çıkan Karakoç, "Nursema'yla kaldığımız yerden değil, yeniden… Bu kez hikâyenin nereye varacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı geri döndü! Setten ilk kare geldi
Öznur Yaslı İkier

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' izleyicilerini büyük bir sürpriz bekliyor.

Geçtiğimiz sezon diziye veda eden ve Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, 'Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor. Karakoç, 5'nci sezonuyla da ekranlarda fırtınalar estiren dizide yeniden rol alacak. Nursema'nın diziye nasıl bir sahne ile döneceği ise büyük merak konusu oldu.
Kızılcık Şerbeti nin Nursema sı geri döndü! Setten ilk kare geldi 1

SETTEN İLK KARE

"Nurfena" yazılı polarla sete çıkan Karakoç, "Bazı hikâyeler biter. Bazılarıysa fikrini değiştirir. Bazı karakterler kendi vedalarını pek ciddiye almıyor. Ve görünen o ki Nursema’nın henüz anlatacakları varmış. Nursema’yla kaldığımız yerden değil, yeniden… Bu kez hikâyenin nereye varacağını hep birlikte göreceğiz. Hayatın, senaryonun ve zamanlamanın küçük sürprizlerine… Öyleyse, yeniden" mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kızılcık Şerbeti nin Nursema sı geri döndü! Setten ilk kare geldi 2

İlerleyen saatlerde Ceren Karakoç'un setten ilk kareleri de paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Ceren Karakoç
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