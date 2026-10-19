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Kylie Jenner, 50 milyon dolarlık Fantasy Bra'yı girdi! Timothee Chalamet en önden izledi

Kylie Jenner, Victoria’s Secret 2026 Defilesi’ne ilk kez katılarak podyumda fırtına estirdi. Ünlü yıldız, 50 milyon dolar değerindeki Fantasy Bra ile defilenin en çok konuşulan ismi olurken, tasarım şimdiye kadarki en pahalı sütyen olarak tarihe geçti.

Kylie Jenner, 50 milyon dolarlık Fantasy Bra'yı girdi! Timothee Chalamet en önden izledi
Nebahat Kübra Akalın

Kylie Jenner, pazar günü düzenlenen Victoria’s Secret 2026 Defilesi’nde ilk kez ünlü iç giyim markasının podyumuna çıkarak izleyicileri şaşırttı.
Kylie Jenner, 50 milyon dolarlık Fantasy Bra yı girdi! Timothee Chalamet en önden izledi 1

Jenner ayrıca markanın 2018’den bu yana ilk kez hazırladığı Fantasy Bra’yı giydi. Vogue’a göre 50 milyon dolar değerindeki tasarım, aynı zamanda şimdiye kadar hazırlanan en pahalı Fantasy Bra oldu.

Kylie Jenner, 50 milyon dolarlık Fantasy Bra yı girdi! Timothee Chalamet en önden izledi 2

Mücevher tasarımcısı Jacob & Co.’nun kurucusu Jacob Arabo’ya göre, sütyenin merkezinde yer alan sarı elmasın tek başına değeri 22 milyon dolar. Tasarımda ayrıca armut, kalp, yuvarlak, oval ve markiz kesimlerin de aralarında bulunduğu, farklı kesimlerde 4 bin 400’den fazla elmas kullanıldı.

Kylie Jenner, 50 milyon dolarlık Fantasy Bra yı girdi! Timothee Chalamet en önden izledi 3

SEVGİLİSİ EN ÖNDEN İZLEDİ

Jenner’ın sevgilisi Timothee Chalamet de onu desteklemek için defileyi izleyenler arasındaydı. Chalamet, Jenner’ın annesi Kris Jenner ve Kris Jenner’ın uzun süredir birlikte olduğu Corey Gamble ile birlikte ön sırada oturdu.

Kylie Jenner, 50 milyon dolarlık Fantasy Bra yı girdi! Timothee Chalamet en önden izledi 4

Kylie Jenner’ın giydiği ve büyük ilgi gören Fantasy Bra, geçmişte Gisele Bündchen, Heidi Klum ve Adriana Lima gibi ünlü modeller tarafından da taşınmıştı. Heidi Klum ve Adriana Lima, bu özel tasarımı üçer kez giyerek en fazla Fantasy Bra giyen modeller arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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