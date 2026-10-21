Kylie Jenner'ın giydiği 50 milyon dolarlık sütyen için olay iddia: 'Türk iş insanı eşine aldı'

Moda dünyasında büyük sükse yapan bu defilenin ardından, Jacob & Co. imzalı 50 milyon dolarlık Fantasy Bra'yı bir Türk iş insanının, eşine hediye etmek üzere satın alındığı iddiası magazin kulislerinde hızla yayıldı.

Ancak bu iddianın kaynağı belli değil. Victoria'a Secret veya sütyeni üreten Jacob & Co da bu iddiayı doğrulamadı. Sütyenin değeri her ne kadar 50 milyon dolar olarak açıklansa bile, ederinin bu olduğu da net değil. Bu bedel üzerinden satışa da sunulmadı.

ESKİ REKORUN 35 MİLYON DOLAR ÜZERİNE ÇIKTI

Markanın geçmişte efsane modeller Claudia Schiffer, Heidi Klum ve Gisele Bündchen gibi isimlerle tanıttığı Fantasy Bra geleneği, bugüne kadarki en pahalı versiyonuyla geri döndü.

Önceki rekor, 2000 yılında Bündchen'in taşıdığı 15 milyon dolarlık tasarıma aitti; yeni parça ise bu bedeli yaklaşık 35 milyon dolar aştı.

SARI ELMASIN DEĞERİ 22 MİLYON DOLAR

Kuyumcu Jacob Arabo (Jacob & Co.) tarafındanyedi farklı kesim tekniği kullanılarak tasarlanan sütyende hiç kumaş kullanılmadı. Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki gövde, yalnızca altın ve 4 bin 410 adet doğal pırlantadan meydana geliyor.

Merkezde ise 75,54 karatlık bir sarı elmas bulunuyor. Merkezdeki bu taşın değerinin ise 22 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

1000 SAATİ AŞKIN ÇALIŞMAYLA TAMAMLANDI

Vogue dergisine konuşan mücevheratçı Jacob Arabo, 15 ustanın 1000 saati aşkın çalışmasıyla tamamlanan parça için 29 yaşındaki Jenner'ın birebir vücut ölçülerinin alındığını, asıl zorluğun hareket kabiliyeti ile konforu sağlamak olduğunu kaydetti.