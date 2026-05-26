Lizzo 27 kilo verdi! Büyük beden kadınlara seslendi

Son yıllarda sağlık ve yaşam tarzı değişimiyle dikkat çeken Lizzo, daha önce “weight release” adını verdiği süreçte yaklaşık 27 kilo verdiğini ve vücut yağ oranının yüzde 16’sını kaybettiğini açıklamıştı.

Ünlü isim, son paylaşımında fit görünümünü sergilerken özgüven dolu pozlarıyla dikkat çekti.

Üçgen kesim pembe bikinisiyle kamera karşısına geçen Lizzo, kombinini boncuk kolye ve ipek eşarpla tamamladı. Paylaşımına ise “Karnını tamamen açıkta bırakan büyük beden kadınları yeterince görmüyorum” notunu düştü.

Şarkıcı son üç yıldır sosyal medya üzerinden sağlık yolculuğunu takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. 2025 yılında yayımladığı bir yazıda beden dönüşümü hakkında gelen eleştirilere yanıt veren Lizzo, sürecin “zayıf olmak” için değil, kendini daha sağlıklı hissetmek amacıyla başladığını söylemişti.

Ünlü yıldız açıklamasında, “Bu benim için hiçbir zaman ince olmakla ilgili değildi. Büyük bir beden taşıyan bir kadının çatlaklarına ve tenine her zaman sahip olacağım ve bununla gurur duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.