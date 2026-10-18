Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Türk televizyonlarının uzun yıllardır tanınan isimlerinden Mehmet Ali Erbil, Ankara Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Sahne performansıyla izleyicilerin karşısına çıkan ünlü şovmen, gösteri sırasında çocukluk yıllarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Anne ve babasının hayatında yeterince var olmadığını söyleyen Erbil, çocukluk döneminde yaşayamadığı duyguları yıllar boyunca seyircisiyle kurduğu ilişkiye yansıttığını anlattı.

"ANNEM BABAM VARDI AMA YOKTU"

Çocukluğunda anne ve babasına karşı sergileyemediği davranışları seyircisine yansıttığını ifade eden Mehmet Ali Erbil, şu sözleri kullandı:

"Çocuklar şımarıklıkları ana babalarına yaparmış. Annem babam vardı ama yoktu. Onlara yapamadığım şımarıklıkları sizlere yaptım. Kızdırdıysam eğer çocukluğuma verin."

Ünlü şovmenin yıllar boyunca izleyicileriyle kurduğu ilişkiyi çocukluk dönemindeki yaşantısıyla ilişkilendirmesi, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Erbil'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

BABASININ İZİNDEN GİDEREK SANAT DÜNYASINA ADIM ATTI

Tiyatrocu bir ailede yetişen Mehmet Ali Erbil, babası Sadettin Erbil'in izinden giderek sanat hayatına oyunculukla başladı.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde sunuculuğa yönelen Erbil, özellikle "Çarkıfelek" programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Kendine özgü mizah anlayışı ve seyircilerle kurduğu iletişimle tanınan ünlü şovmen, "50 Sarışın", "Ya Şundadır Ya Bunda", "Aşkım Aşkım" ve "Tatlı Kaçıklar" gibi yapımlarda da yer aldı.