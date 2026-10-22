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Melek Mosso aradığı aşkı onda buldu! Ailesiyle tanıştırdı

Geçtiğimiz ekim ayında iki yıllık eşi Serkan Sağdıç'tan tek celsede boşanan ünlü şarkıcı Melek Mosso son dönemde özel hayatıyla gündemde. Melek Mosso, İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias'ı ailesiyle tanıştırdı.

Melek Mosso aradığı aşkı onda buldu! Ailesiyle tanıştırdı
Öznur Yaslı İkier

Melek Mosso, Serkan Sağdıç ile 2023'te nikah masasına oturmuştu. Evlilikleri boyunca zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, 2025'te yollarını ayırma kararı alarak evliliklerini sonlandırdı.

Ayrılık sonrası yalnızlığını İspanyol bir isimle bozan Melek Mosso yeni bir aşka yelken açtı. Mosso; İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias'ı ailesiyle tanıştırdığı açıkladı.

Melek Mosso aradığı aşkı onda buldu! Ailesiyle tanıştırdı 1

Sevgilisini Göcek ve Pamukkale'ye götüren Mosso, Iglesias ile ailesinin tanışma sürecinin de oldukça güzel geçtiğini belirtti.

Melek Mosso aradığı aşkı onda buldu! Ailesiyle tanıştırdı 2

"ÇOK GÜZEL ANLAŞTILAR"

Şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: Zaten annemle tanışıyordu, babam da tanışmak istedi. Çok güzel anlaştılar. Bir yandan da ona memleketimizi gezdiriyorum. Pamukkale'yi görünce büyülendi. Denizli'yi zaten çok seviyorum; yeşil ve huzurlu bir yer. Hatta bana, "Burası dururken İstanbul'da neden yaşıyoruz?" dedi.

Melek Mosso aradığı aşkı onda buldu! Ailesiyle tanıştırdı 3

"NAZARA ÇOK İNANIYORUM"

"Çok paylaşım yapıyorsunuz, hayatınızı göz önünde yaşıyorsunuz; nazardan korkuyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Mosso, "Nazara çok inanıyorum. Her sahne öncesi kulağımın arkasına kurum sürüyoruz. Annem, siyah sürmenin nazarı kovduğunu söylemişti. Asistanım sürekli dua okur, ben de sahneye çıkmadan önce dua ederim" dedi.

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Melek Mosso
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