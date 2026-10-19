Melike Şahin oğluna Ali Robin adını verdi

Karnı burnunda sahneye çıkarak adından söz ettiren Melike Şahin kısa süre önce bebeğini kucağına aldı.

Anne olmanın heyecanını paylaşan 37 şarkıcıdan anne-oğul pozları geldi.

Sosyal medya hesabından oğlu ile olan karelerini yayımlayan Melike Şahin, oğlunun ismini de açıkladı. Bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Şahin, oğluna Ali Robin ismini verdiğini duyurdu.

Şarkıcı, paylaşımında "Oğlumuza kavuştuk. Dualarını ve güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederim. Bu postu gören tüm lohusalara da ayrıca bir selam yollamak isterim, alınlarına da bir öpücük..." ifadelerini kullandı.

