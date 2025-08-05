MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Mert Yazıcıoğlu’nun partneri Alina Boz olabilir! Kuruluş Osman iddiası heyecanlandırdı

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit’in kadrodan ayrılması sonrası başrol belli oldu. 7. sezonda başrol Mert Yazıcıoğlu olurken partner olarak da Alina Boz düşünüldü. Bu iddia sosyal medyayı salladı.

Mert Yazıcıoğlu’nun partneri Alina Boz olabilir! Kuruluş Osman iddiası heyecanlandırdı
Kubra Akalın

Burak Özçivit’in bölüm başı ücreti karşılanamayınca oyuncu Kuruluş Osman'a veda etti. Diziden ayrılan Özçivit'ten sonra senaryo değişti ve zaman atlaması gerçekleşti.

Yeni senaryoda Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakterine hayat verecek. Oyuncunun kadroya dahil olması hayranlarını mutlu etti.

Mert Yazıcıoğlu'na dizide partner olacak isim merak konusu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Alina Boz’a teklif gitti. İddialara göre Nilüfer Sultan için Alina Boz’la görüşüldü.

Sosyal medyada bazı iddialarda ise Alina Boz'un teklifi kabul ettiği konuşuluyor. Bu söylentiler bile sosyal medyada seyirciyi mutlu etmeye yetti.

Mert Yazıcıoğlu’nun partneri Alina Boz olabilir! Kuruluş Osman iddiası heyecanlandırdı 1

Alina Boz ve Burak Özçivit'in partner olma ihtimalini duyanlar "Muazzam ikili", "Özlediğimiz ikili", "Diziyi sonunda izletecekseniz bize ya" yorumlarında bulundu.

Mert Yazıcıoğlu’nun partneri Alina Boz olabilir! Kuruluş Osman iddiası heyecanlandırdı 2

İkili, Aşk 101 dizisinde bir araya gelmişlerdi ve diziden bu yana beraber oynaması istenen çiftlerden olmuşlardı.

Öte yandan Dizinin Malhun Hatun’uyla ilgili Nebahat Çehre’nin adı konuşuluyordu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Usta şarkıcı doğum gününde hayatını kaybetti!Usta şarkıcı doğum gününde hayatını kaybetti!
Melike Şahin rüzgarın azizliğine uğradı! Eteği bir anda açıldıMelike Şahin rüzgarın azizliğine uğradı! Eteği bir anda açıldı

Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Alina Boz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Terim geri döndü! Görüşme bugün... Yeni adresini böyle duyurdular

Fatih Terim geri döndü! Görüşme bugün... Yeni adresini böyle duyurdular

Ayasofya Camii'ni kundaklama girişimi!

Ayasofya Camii'ni kundaklama girişimi!

Yüzde 2000'lik zam valiyi kızdırdı! Belediyelere tepki gösterdi: Kabul edilemez

Yüzde 2000'lik zam valiyi kızdırdı! Belediyelere tepki gösterdi: Kabul edilemez

Mourinho'dan Mert Hakan Yandaş kararı! Kimse beklemiyordu...

Mourinho'dan Mert Hakan Yandaş kararı! Kimse beklemiyordu...

Öldürülmeden 2 saat önce... Sinem'in son mesajı ortaya çıktı!

Öldürülmeden 2 saat önce... Sinem'in son mesajı ortaya çıktı!

Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı

Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.