Mert Yazıcıoğlu’nun partneri Alina Boz olabilir! Kuruluş Osman iddiası heyecanlandırdı

Burak Özçivit’in bölüm başı ücreti karşılanamayınca oyuncu Kuruluş Osman'a veda etti. Diziden ayrılan Özçivit'ten sonra senaryo değişti ve zaman atlaması gerçekleşti.

Yeni senaryoda Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakterine hayat verecek. Oyuncunun kadroya dahil olması hayranlarını mutlu etti.

Mert Yazıcıoğlu'na dizide partner olacak isim merak konusu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Alina Boz’a teklif gitti. İddialara göre Nilüfer Sultan için Alina Boz’la görüşüldü.

Sosyal medyada bazı iddialarda ise Alina Boz'un teklifi kabul ettiği konuşuluyor. Bu söylentiler bile sosyal medyada seyirciyi mutlu etmeye yetti.

Alina Boz ve Burak Özçivit'in partner olma ihtimalini duyanlar "Muazzam ikili", "Özlediğimiz ikili", "Diziyi sonunda izletecekseniz bize ya" yorumlarında bulundu.

İkili, Aşk 101 dizisinde bir araya gelmişlerdi ve diziden bu yana beraber oynaması istenen çiftlerden olmuşlardı.

Öte yandan Dizinin Malhun Hatun’uyla ilgili Nebahat Çehre’nin adı konuşuluyordu.