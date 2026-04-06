Michael Jackson’a çocuk tacizi davası: Hiç yayınlanmayan fotoğraflar

Ünlü pop yıldızı Michael Jackson hakkında şok edici iddialar yeniden gündeme geldi. Daha önce hiç yayımlanmayan fotoğraflar DailyMail'de yayınlandı.

Fotoğraflardan birinde, dokuz yaşındaki Dominic Cascio, Jackson’ın kucağında otururken oldukça rahatsız görünüyor. Cascio ailesi, görüntünün 1996 Ocak ayında Jackson’ın New York’taki bir otel odasında çekildiğine inanıyor. Dominic, Jackson tarafından o dönemde istismara uğradığını iddia ediyor.

Dominic’in yanı sıra kardeşleri Edward ve Aldo ve kız kardeşleri Marie-Nicole Porte, Jackson’ın şirketleri ve mirasına karşı dava açtı.

Şikâyet dilekçesinde Jackson, “seriyal bir çocuk tacizi faili” olarak tanımlanıyor ve aile üyelerine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülüyor.

"OLDUKÇA SARSICI"

Dominic, Daily Mail’e verdiği demeçte, fotoğraflara tekrar bakmanın kendisi için oldukça sarsıcı olduğunu söyledi:

“O an yaşadıklarımı düşündüğümde yüz ifademin de buna yansıdığını hayal edebiliyorum. O dönemde korku ve karmaşa çoktan başlamıştı.”

Fotoğrafların çoğu, Jackson’ın 1996’daki Brezilya gezisi ve New York’ta kaldığı otel sırasında çekildi. Polaroid ve diğer karelerde, Jackson’ın vitiligo hastalığı nedeniyle cildinde lekeler görülüyor. Ayrıca, bazı fotoğraflarda Jackson’ın çocukların vücutlarına ellerini koyduğu iddiaları bulunuyor.

Cascio ailesinin avukatı Howard King, fotoğrafların çocukları “zihinsel ve fiziksel bir istismarın esiri” olarak gösterdiğini belirtti ve dava ile Jackson miras danışmanlarının yıllardır sürdürdüğü “masumiyet” anlatısının sona erdirileceğini söyledi.

Jackson’ın miras avukatları ise iddiaları yıllarca aile tarafından desteklenen bir “para talebi” olarak nitelendiriyor.

Dava, Los Angeles Federal Mahkemesi’nde açıldı ve Jackson’ın şikâyetçileri uyuşturduğu, tecavüz ettiği ve cinsel istismarda bulunduğu öne sürülüyor. İddialar, Jackson’ın 1980’lerden 2009’daki ölümüne kadar süren yıllar boyunca devam ettiğini iddia ediyor.