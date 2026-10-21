Milyonluk Hurdacı filminin galasında 'küfür' krizi! Ulaş İnan Torun ile Deniz Oral arasında gerginlik çıktı

Ercüment Çavluer'in yönettiği, Mehmet Salih Gök'ün yapımcılığını üstlendiği "Milyonluk Hurdacı" filminin galası dün akşam gerçekleştirildi. Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen'in başrollerini paylaştığı filmin galasında 'küfür' krizi çıktı.

Deniz Oral ''Küfürsüz bir film var yaptık'' deyince başrol oyuncusu Ulaş İnan Torun kendisine gönderme yapıldığını düşünerek “Ne oldu küfürsüz yapınca iyi mi oldu? Ben hep küfürlü filmler çektiğim için bana mı laf ediyorsun?” karşılığını verdi.

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Deniz Oral da bunun üzerine “Demek ki küfürsüz film çekebiliyorsun!” dedi. İki ünlü ismin gerginliği kameralara yansıdı. Galadaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.