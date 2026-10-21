MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Milyonluk Hurdacı filminin galasında 'küfür' krizi! Ulaş İnan Torun ile Deniz Oral arasında gerginlik çıktı

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

"Milyonluk Hurdacı" filminin galasında Ulaş İnan Torun ile Deniz Oral arasında gerginlik çıktı. Oral'ın film hakkında yaptığı yorum, Torun tarafından kendisine gönderme olarak algılanınca ortam bir anda gerildi.

Ercüment Çavluer'in yönettiği, Mehmet Salih Gök'ün yapımcılığını üstlendiği "Milyonluk Hurdacı" filminin galası dün akşam gerçekleştirildi. Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen'in başrollerini paylaştığı filmin galasında 'küfür' krizi çıktı.

Milyonluk Hurdacı filminin galasında küfür krizi! Ulaş İnan Torun ile Deniz Oral arasında gerginlik çıktı 1

Deniz Oral ''Küfürsüz bir film var yaptık'' deyince başrol oyuncusu Ulaş İnan Torun kendisine gönderme yapıldığını düşünerek “Ne oldu küfürsüz yapınca iyi mi oldu? Ben hep küfürlü filmler çektiğim için bana mı laf ediyorsun?” karşılığını verdi.

Milyonluk Hurdacı filminin galasında küfür krizi! Ulaş İnan Torun ile Deniz Oral arasında gerginlik çıktı 2

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Deniz Oral da bunun üzerine “Demek ki küfürsüz film çekebiliyorsun!” dedi. İki ünlü ismin gerginliği kameralara yansıdı. Galadaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehri terk etti! Çiftlik hayatı kurduŞehri terk etti! Çiftlik hayatı kurdu
Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum' Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Anahtar Kelimeler:
gala
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiası dünyada gündem oldu! Halefi 13 yaşında

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiası dünyada gündem oldu! Halefi 13 yaşında

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Daha yayınlanmadan eleştiri geldi! Eleni'nin kıyafeti tepki çekti

Daha yayınlanmadan eleştiri geldi! Eleni'nin kıyafeti tepki çekti

"İsimleri tespit ettik" Mehmet Şimşek: Bir müsibet bin nasihatten iyidir

"İsimleri tespit ettik" Mehmet Şimşek: Bir müsibet bin nasihatten iyidir

Zincir markete gelenlerin çantası bantlanıp, dolaba koydurtuluyor!

Zincir markete gelenlerin çantası bantlanıp, dolaba koydurtuluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.