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Miranda Kerr'nin diyetinde yumurta yok! Bizon ve geyik eti var

Dünyaca ünlü model Miranda Kerr, uzun süredir mücadele ettiği bağırsak rahatsızlığı nedeniyle beslenme düzenini değiştirdi. Yumurta yemeyi çok özlediğini söyleyen Kerr, sağlığı için bizon ve geyik etini tercih ettiğini açıkladı.

Miranda Kerr'nin diyetinde yumurta yok! Bizon ve geyik eti var

Miranda Kerr, Stellar dergisine verdiği yeni röportajında, kendine özgü bir diyet uyguladığını açıkladı. Güzel model uzun zamandır iltihaplı bağırsak rahatsızlığıyla mücadele ettiğini ve bu nedenle yediklerine özellikle dikkat etmek zorunda kaldığını söyledi.

Miranda Kerr nin diyetinde yumurta yok! Bizon ve geyik eti var 1

"YUMURTAYI ÇOK ÖZLEDİ"

"Bunu kendim için yapıyorum diyordum ama kan tahlili yaptırdım ve bazı sorunlarım çıktı. Proktit oldum. Bu iltihaplı bir bağırsak hastalığı, bu yüzden ne yediğime çok dikkat etmem gerekiyor" diyen Kerr, "Bazı şeyler beni sinirlendiriyor. Bu, herkesi sinirlendirdiği anlamına gelmiyor. Örneğin, çocuklarım yumurta yiyor. Bu harika, değil mi?" dedi.

Miranda Kerr nin diyetinde yumurta yok! Bizon ve geyik eti var 2

Miranda Kerr ayrıca "Çocuklarım bizon eti yemiyor ama ben yiyorum, çünkü bu benim için işe yarıyor. Sağlığıma çok önem veriyorum" dedi. Bizon etinin yanı sıra geyik eti de tercih ettiğini söyleyen Kerr yumurtayı özlediğini de söyledi.
Miranda Kerr nin diyetinde yumurta yok! Bizon ve geyik eti var 3

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Miranda Kerr
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