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Murat Yıldırım aşka geldi! Eşinin doğum gününü böyle kutladı

Murat Yıldırım, 44 yaşına giren eşi İman Elbani'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Eşine sevgi dolu sözlerle seslenen Yıldırım, kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı.

Murat Yıldırım aşka geldi! Eşinin doğum gününü böyle kutladı
Öznur Yaslı İkier

2016 yılında nikah masasına oturan Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu İman Elbani, aşk dolu evliliklerini zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seriyor.

Ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi. Murat Yıldırım, 44 yaşına giren eşi İman Elbani'nin doğum gününü kutladı.

Murat Yıldırım aşka geldi! Eşinin doğum gününü böyle kutladı 1

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Romantik anlar yaşayan çiftin kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Murat Yıldırım, eşine "Bu hayatta en çok seninle geçen zamanın kıymetini bildim. İyi ki doğdun sevgilim" sözleriyle seslendi.
Murat Yıldırım aşka geldi! Eşinin doğum gününü böyle kutladı 2

Aralık ayında evliliklerinin 10'uncu yılını kutlayacak olan Murat Yıldırım ile İman Elbani, Ekim 2022'de kızları Miray'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Murat Yıldırım aşka geldi! Eşinin doğum gününü böyle kutladı 3

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Murat Yıldırım
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