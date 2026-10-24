Ne protez ne yapay zeka... Kıvanç Tatlıtuğ'un göbeği gerçekmiş! Kimse inanamadı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler: Karun Hazinesi dizisiyle seyircisinin karşısına çıktı. Tatlıtuğ, ilk kez Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde canlandırdığı Sarı Saruhan karakterine 7 yıl aradan sonra yeniden hayat verdi.

Sarı Saruhan'ın kaba tavırları ve kendine özgü sözleri kadar, Tatlıtuğ'un rolü için geçirdiği fiziksel değişim de dikkatlerden kaçmadı. Özellikle karakterin göbeği sosyal medyada gündem oldu.

NE PROTEZ, NE YAPAY ZEKA

Oyuncunun gerçek hayattaki görünümünün karakterinden farklı olması üzerine göbeğin protez olup olmadığı, hatta yapay zekayla oluşturulup oluşturulmadığı tartışılmaya başlandı.

TATLITUĞ GERÇEĞİ GÖSTERDİ

Günlerdir merak edilen konu, Organize Sohbetler: Beyaz Özel programının tanıtımıyla açıklığa kavuştu. Beyazıt Öztürk, Kıvanç Tatlıtuğ'a dönerek, “Göbek senin göbeğin mi gerçekten de?” diye sordu.

Bu sorunun ardından ayağa kalkan ünlü oyuncu sahnenin ortasına geçerek göbeğini bir anda şişirdi.

Tatlıtuğ'un bu hareketi karşısında programdaki isimler kahkahalara boğuldu. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.