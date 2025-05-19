Nesrin Cavadzade baş manken olarak podyumda! Bakü'de fırtına estirdi

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı prsterojede boy göen ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Sandık Kokusu dizisinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patlamış ve dizi bittiğinde de Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşkını ilan etmişti.

MODA HAFTASINI AÇTI

Dizi bittikten sonra mutluluk pozları veren ünlü çiftin aşkı kısa sürdü. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade, Bakü Fashion Week’te onur konuğu olarak moda haftasını açtı.

Emre Erdemoğlu’nun defilesinde baş manken olarak yürüyen Cavadzade, herkesi kendine hayran bırakırken Bakü’de yoğun bir hayran ilgisiyle karşılaştı.