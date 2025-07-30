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Nesrin Cavadzade yeni yaşını kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan ve dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa süreli aşk yaşayan Nesrin Cavadzade şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de doğum günü pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Nesrin Cavadzade yeni yaşını kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de doğum günü pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Oyuncu Nesrin Cavadzade, 42 yaşına girdi.

Nesrin Cavadzade yeni yaşını kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı 1

Yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutlayan ünlü isim, doğum günü eğlencesinden kareleri Instagram hesabından peş peşe yayınladı.

Nesrin Cavadzade yeni yaşını kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı 2

Nesrin Cavadzade'ye sosyal medyada; 'iyi ki doğdun', 'çok güzelsin', 'nice mutlu yıllara' gibi yorumlar yapıldı.

Nesrin Cavadzade yeni yaşını kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı 3

Nesrin Cavadzade yeni yaşını kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı 4

Nesrin Cavadzade yeni yaşını kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı 5

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Nesrin Cavadzade
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