Nesrin Cavadzade yeni yaşını kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de doğum günü pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Oyuncu Nesrin Cavadzade, 42 yaşına girdi.

Yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutlayan ünlü isim, doğum günü eğlencesinden kareleri Instagram hesabından peş peşe yayınladı.

Nesrin Cavadzade'ye sosyal medyada; 'iyi ki doğdun', 'çok güzelsin', 'nice mutlu yıllara' gibi yorumlar yapıldı.