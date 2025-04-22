Okan Karacan zayıflayınca teklifler durdu! İşlerini kaybedip, boşanınca akıl hastanesine yattı... Günlük bakın ne kadar ödemiş

Son dönemde ekranlardan uzak olan Okan Karacan hem verdiği kilolarla hem de özel hayatındaki olaylarla anılıyordu. Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile mahkemelik olan Okan Karacan, Pınar Kerimoğlu’nun konuğu oldu.

“Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum” diyen Karacan ilginç itiraflarıyla dikkat çekti.

Hayatındaki ani değişimleri kaldıramadığını belirten Okan Karacan, “Ayrılmak istemedim, ayrıldım; zayıfladım, evimi taşımak zorunda kaldım, işimi değiştirdim. İster istemez bu süreci yönetemedim” dedi.

AKIL HASTANESİNDE YATMIŞ!

Okan Karacan bu süreçte doktor tavsiyesiyle 52 gün boyunca ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü söyleyerek ödediği parayı da şöyle anlattı:

“Günlük 6 bin TL ödedim, yemek dahil tüm masrafları kendim karşıladım. Çok değişik arkadaşlarım oldu, hâlâ görüştüklerim var."

KAVGALAR BİTTİ ARKADAŞ KALDILAR

Pınar Kerimoğlu’nun ayrılık süreciyle ilgili sorularını da yanıtlayan Okan Karacan, “Benim için aile çok önemli ve asla ayrılmak istemedim. Ama eşim ayrılmak istedi ve bu konuda ısrar etti. Ayrıldıktan sonra ortada bir şey yokken beni telefondan engelledi, uzaklaştırma kararları aldırdı. Çocuklarımı göremedim ve bu da beni ister istemez sinirlendirdi. İstenmeyen bazı olaylar yaşandı ama söylendiği gibi darp, iş yeri basma gibi şeyler asla olmadı, olması da mümkün değil. Zeynep’le şu an çok iyi arkadaşız.”

"EN İYİ İŞLERİMİ KİLOLUYKEN YAPTIM"

Okan Karacan, zayıflama süreciyle birlikte değişen kariyerine dair de konuşarak “En iyi işlerimi kiloluyken yaptım” itirafında bulundu.

Karacan "Oynadığım tüm roller çok sevildi, rekorlar kırdı ama zayıfladıktan sonra iş alamadım” dedi.