MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Okan Karacan zayıflayınca teklifler durdu! İşlerini kaybedip, boşanınca akıl hastanesine yattı... Günlük bakın ne kadar ödemiş

Okan Karacan zayıflayınca tekliflerin durduğunu anlattı. Bu döneme boşanma süreci de eklenince akıl sağlığı için günlerce hastanede yatan Karacan hastaneye günlük 6 bin TL ödediğini açıkladı.

Okan Karacan zayıflayınca teklifler durdu! İşlerini kaybedip, boşanınca akıl hastanesine yattı... Günlük bakın ne kadar ödemiş
Kubra Akalın

Son dönemde ekranlardan uzak olan Okan Karacan hem verdiği kilolarla hem de özel hayatındaki olaylarla anılıyordu. Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile mahkemelik olan Okan Karacan, Pınar Kerimoğlu’nun konuğu oldu.

“Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum” diyen Karacan ilginç itiraflarıyla dikkat çekti.

Hayatındaki ani değişimleri kaldıramadığını belirten Okan Karacan, “Ayrılmak istemedim, ayrıldım; zayıfladım, evimi taşımak zorunda kaldım, işimi değiştirdim. İster istemez bu süreci yönetemedim” dedi.

2880279_616d2b343a6c302c62ac73872c5bffa0

AKIL HASTANESİNDE YATMIŞ!

Okan Karacan bu süreçte doktor tavsiyesiyle 52 gün boyunca ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü söyleyerek ödediği parayı da şöyle anlattı:

“Günlük 6 bin TL ödedim, yemek dahil tüm masrafları kendim karşıladım. Çok değişik arkadaşlarım oldu, hâlâ görüştüklerim var."

Ekran görüntüsü 2025-04-22 112724

KAVGALAR BİTTİ ARKADAŞ KALDILAR

Pınar Kerimoğlu’nun ayrılık süreciyle ilgili sorularını da yanıtlayan Okan Karacan, “Benim için aile çok önemli ve asla ayrılmak istemedim. Ama eşim ayrılmak istedi ve bu konuda ısrar etti. Ayrıldıktan sonra ortada bir şey yokken beni telefondan engelledi, uzaklaştırma kararları aldırdı. Çocuklarımı göremedim ve bu da beni ister istemez sinirlendirdi. İstenmeyen bazı olaylar yaşandı ama söylendiği gibi darp, iş yeri basma gibi şeyler asla olmadı, olması da mümkün değil. Zeynep’le şu an çok iyi arkadaşız.”

eski-esi-zeynep-kadioglu-ile-mahkemelik-olan-okan-karacan-dan-sok-itiraflar-52-gun-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesinde-tedavi-gordum-SrcFn (1)

"EN İYİ İŞLERİMİ KİLOLUYKEN YAPTIM"

Okan Karacan, zayıflama süreciyle birlikte değişen kariyerine dair de konuşarak “En iyi işlerimi kiloluyken yaptım” itirafında bulundu.

Karacan "Oynadığım tüm roller çok sevildi, rekorlar kırdı ama zayıfladıktan sonra iş alamadım” dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mide bulandıran itiraflar! "Küçükken kuzenimle..."Mide bulandıran itiraflar! "Küçükken kuzenimle..."
Aybüke Pusat kovulduğunu orada öğrendi! TRT bakın ne istemişAybüke Pusat kovulduğunu orada öğrendi! TRT bakın ne istemiş

Anahtar Kelimeler:
Okan Karacan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Minguzzi'nin öldürüldüğü yerde dikkat çeken meydan okuma

Minguzzi'nin öldürüldüğü yerde dikkat çeken meydan okuma

77 milyon TL'lik lüks araçları satışa çıkmıştı! Sürpriz karar

77 milyon TL'lik lüks araçları satışa çıkmıştı! Sürpriz karar

Beraberlik sonrası deprem: F.Bahçe'de yıldız isim ayrılmak istiyor!

Beraberlik sonrası deprem: F.Bahçe'de yıldız isim ayrılmak istiyor!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Araç piyasasında umutlar boşa çıktı!

Araç piyasasında umutlar boşa çıktı!

Zayıflayınca teklifler durdu, iş değiştirdi, boşandı! Akıl hastanesine 52 gün ödediği parayı açıkladı

Zayıflayınca teklifler durdu, iş değiştirdi, boşandı! Akıl hastanesine 52 gün ödediği parayı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.