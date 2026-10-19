Ömür Usta 5. bölüm fragmanı: "Reytingler daha da uçacak"

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’nin yer aldığı Ömür Usta pazar akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer almaya başladı. 4. bölümüyle TOTAL izleyici grubunda 6.74 reyting alarak zirveye yerleşen Ömür Usta'nın 5. bölümünden de fragman yayınlandı.

Polislerin annesini götürmesinin ardından deliye dönen Mete, Nevra, İpek ve Tunç’un olduğu arabanın önünü kesti ve Nevra’ya ‘Aşağı in’ diye bağırdı. Mete, bu yaşananların sorumlusu olarak Nevra’yı hedef gösterirken, Tunç karısına ‘Mete’nin anlattıklarında zerre doğruluk payı varsa boşanırım senden’ diye sert çıktı.



Nazlı’nın bahçede geçirdiği baygınlık üstüne gidilen hastanede Ömür’ün, kızının hamile olduğunu öğrenip öğrenmeyeceği ise yeni bölüme dair heyecanı artırdı.



Ömür Usta 5. bölüm fragmanına seyirciden de olumlu tepkiler vardı. Fragmanı çok beğenen seyirciler "Reytingler daha da uçacak", "Pazar günlerinin yeni fenomeni oluyor", "Fragman çok iyi", "Oh güzel dizi izliyoruz" yorumlarında bulundu.

Ömür Usta 5. bölüm tanıtımı izle: