Ömür Usta 5. bölüm özeti: Ömür camı çerçeveyi indiriyor!

25 Ekim Pazar saat 20.00’de yayınlanacak “Ömür Usta” dizisinin 5. bölüm fragmanı ve fotoğrafları yayınlandı. Reytinglerde yükselişe geçen dizide Ömür, Mete’yi koruyabilmek için kendisini karakolda bulur, üstelik talihin ona güldüğünden de henüz haberi yoktur.

İpek ise Ömür’ün başına gelenlerin arkasında Nevra’nın olduğunu fark eder ve ilk kez annesine karşı bir tavır alır. Ömür’ün restoranda işe başlaması Nevra için bardağı taşıran son damladır. Bu durum Tunç’la arasındaki dengeyi iyice sarsarken Nevra, adımlarını daha stratejik atacak ve kontrolü elinde tutmaya çalışacaktır.



Ömür, her şeyi yoluna sokmak için çabalarken Nazlı’dan gelen bir haberle sarsılır. Vildan’ın mahalleye dönmesi ise Dilara’yla yeni bir başlangıç yapan Cüneyt’in hayatını altüst edecektir.

Diğer yandan Mete’nin İpek’e duyduğu aşk olayları daha da tehlikeli bir noktaya taşır. Nevra, Mete’yi İpek’ten uzak tutmakta kararlıdır. Nevra’nın gözü kara hamleleri bugüne kadar yalnızca çocuklarını korumaya çalışan Ömür’ün de sabrını taşıracak, iki kadın arasında artık geri dönüşü olmayan bir savaş başlayacaktır!

Fragman seyircide heyecan yaratırken "Hemen pazar olsun", "Çok heyecanlı" yorumları da yapıldı.