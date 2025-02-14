MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında istenen cezalar açıklandı! 11,5 yıl hapis istemi!

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında istenen cezalar açıklandı! 11,5 yıl hapis istemi!

14.02.2025 14:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Güven'in "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında istenen cezalar açıklandı! 11,5 yıl hapis istemi!

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davanın duruşmasına İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı mütalaasında Güven'in 'kasten yaralama' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasına, hakaret suçundan ise beraatine karar verilmesi talep edildi. Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, tarafların savunma hazırlaması için ek süre vererek duruşmayı 13 Haziran’a erteledi.

ozan güven

DAVANIN GEÇMİŞİ:

13 Haziran 2020'de gece saatlerinde Ozan Güven'in evinde olan çiftin, arkadaşlarının evinde başladıkları tartışmanın yeniden alevlendiği, Güven'in abajur ve elleriyle vurarak Deniz Bulutsuz'u darbettiği ifade edilmişti.

Deniz Bulutsuz'un çenesinden yaralanmasına neden olduğu iddia edilen abajur silah sayılmıştı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama sürecinde, mahkeme Deniz Bulutsuz'un vücudundaki yaralara ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan kesin rapor istemişti.

ozan 1

Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen ilk raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı, organların birinin işlevinde zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilemediği kaydedilmişti.

DHABu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Deniz Bulutsuz Ozan Güven
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KABİNE mesajı sonrası herkes meraklandı 6 bakan değişiyor: İşte o koltuklar! AK Parti tarihinde bir ilk....

KABİNE mesajı sonrası herkes meraklandı 6 bakan değişiyor: İşte o koltuklar! AK Parti tarihinde bir ilk....

Eleştirel konuşmasıyla gündem olan TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma

Eleştirel konuşmasıyla gündem olan TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma

SON DAKİKA| BDDK duyurdu! Tüketici kredilerinde limit değişti

SON DAKİKA| BDDK duyurdu! Tüketici kredilerinde limit değişti

Trump, gözünün içine bakarak tehdit etti

Trump, gözünün içine bakarak tehdit etti

Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Okan Buruk telefon açtı, İlkay Gündoğan teklifi kabul etti! Yıldız oyuncu imzaya geliyor...

Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Okan Buruk telefon açtı, İlkay Gündoğan teklifi kabul etti! Yıldız oyuncu imzaya geliyor...

Türk Konsolosluğu önünde ortalık fena karıştı

Türk Konsolosluğu önünde ortalık fena karıştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.