Rafet El Roman kızı Su ile düet yaptı! Sosyal medya onları konuştu! 'Hem güzel hem yetenekli'

Dillere pelesenk olan şarkıları, estetikleri ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı Rafet El Roman şimdi de kızı Su ile gündemde.

Rafet El Roman, Tuğba Altıntop ile evliliğinden olan kızı Su ile 'Mazide' şarkısını seslendirip klip çekti. Baba kızın performansı dinleyicilerden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Rafet El Roman kızı Su Roman'ın uyumu dikkat çekti ve Su Roman için sosyal medyada yorum yağdı.

Müzik piyasasına ilk adımı babasıyla birlikte atan Su Roman için; 'hem güzel hem yetenekli', 'yolu açık olsun', 'gerçekten su gibi', 'ne güzel baba kız maşallah', 'kız aynı annesi' gibi yorumlar yapıldı.