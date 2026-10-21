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Şafak Sezer'den yıllar sonra Kolpaçino itirafı!

Alemin Kralı, Sıdıka, Ekmek Teknesi ve Maskeli Beşler gibi yapımlarla tanınan Şafak Sezer, senaryosunu kaleme aldığı Kolpaçino serisiyle ilgili yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. 56 yaşındaki ünlü oyuncunun sevilen komedi serisine ilişkin sözleri gündem oldu.

Sariye Nur Dönmez

Alemin Kralı, Sıdıka, Ekmek Teknesi ve Maskeli Beşler gibi çok sayıda yapımda oyuncu, senarist ve yönetmen kimliğiyle ön plana çıkan Şafak Sezer'den Kolpaçino serisiyle ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi.

56 yaşındaki oyuncu Şafak Sezer, senaryosunu kaleme aldığı Kolpaçino serisine ilişkin yıllar sonra açıklamalarda bulundu.

Şafak Sezer den yıllar sonra Kolpaçino itirafı! 1

KOLPAÇİNO SERİSİYLE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İlk olarak 29 Ekim 2009 tarihinde Atıl İnanç yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarılan komedi filmi Kolpaçino, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Filmin yakaladığı başarının ardından serinin devam filmleri de çekildi. Senaryosunu kaleme aldığı Kolpaçino serisiyle adından söz ettiren Şafak Sezer, yıllar sonra sevilen yapımla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Şafak Sezer den yıllar sonra Kolpaçino itirafı! 2

ŞAFAK SEZER YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Ünlü oyuncu, Kolpaçino serisine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“O filmin üstüne başka bir şey yapamıyorum. Hep Kolpaçino, çoğunu da bir yılda yazdık.”

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