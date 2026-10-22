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Şarkıcı Hamiyet uzun zaman sonra ortaya çıktı! "Neden bize dilenci parası gibi şeyleri teklif ediyorsunuz?"

Türk halk ve arabesk-fantezi müziğinin sevilen isimlerinden Hamiyet sosyal medyada yaptığı paylaşımla isyan etti. Uzun zaman sonra ortaya çıkan şarkıcı Hamiyet yeni açılan mekanların istediği indirimlere tepkisini gösterdi.

Şarkıcı Hamiyet uzun zaman sonra ortaya çıktı! "Neden bize dilenci parası gibi şeyleri teklif ediyorsunuz?"

“Bir Ateşe Attın Beni”, “Elimde Duran Fotoğrafın” ve “Yalan Mı?” gibi şarkılarıyla tanınan Hamiyet uzun süre sonra ortaya çıktı. Ağustos ayında kalp spazmı geçiren ve sağlık sorunları yaşayan Hamiyet yeni işletme açanlara seslendi.

Şarkıcı "Bizi arıyorsunuz indirim istiyorsunuz, tamam indirimimizi de yapalım gelelim" diyerek şunları söyledi:

Şarkıcı Hamiyet uzun zaman sonra ortaya çıktı! "Neden bize dilenci parası gibi şeyleri teklif ediyorsunuz?" 1

"Baştan 45 dakika sizin o mekana ne kadar para harcadığınızı, hangi iç mimarla çalıştığınızı, porselenleri hangi ülkelerden getirdiğinizi dinliyoruz. Çok güzel tamam biz de indirimimizi yapalım 5 ise 3'e gidelim, 3 ise 2'ye gidelim tamam orada da okeyiz. İş olsun ekmek olsun fakat bize gelince neden böyle dilenci gibi, dilenci parası gibi şeyleri bize teklif ediyorsunuz?"
Şarkıcı Hamiyet uzun zaman sonra ortaya çıktı! "Neden bize dilenci parası gibi şeyleri teklif ediyorsunuz?" 2

Hamiyet yeni mekan açanlara sitem ederek "Siz bir şeyi anlamıyorsunuz; hiçbir müşteri oradaki masaya sandalyeye gelmez. Siz koyun bakalım oraya memleketinizde en iyi müzisyenler kimlerse 4-5 parça sazı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kalp spazmı
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