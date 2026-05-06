Şebnem Ferah konser biletleri dakikalar içinde tükendi! 80 bin TL'ye karaborsaya düştü

Altı yıllık aranın ardından İstanbul'da konser verecek olan Şebnem Ferah'in konser biletleri dakikalar içinde tükendi. Ayrıca biletler daha satışa çıkar çıkmaz 80 bin TL'ye karaborsaya düştü.

Şebnem Ferah yıllar sonra müjdeli haberi verdi. Son olarak 2019 konser veren ve hayranlarının “geri dön" çağrılarına dayanamayan Ferah, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da konser vereceğini duyurdu.

Şebnem Ferah'ın geri dönüşü hayranlarını heyecanlandırırken 3 Haziran'daki konserin biletleri bugün 12.00'de satışa çıktı. Bilet satışı yapan siteler, online sıra verse de bekleme süreleri 2 saati aştı.

Yüz binlerce kişi Şebnem Ferah konserine bilet almak için sırada beklese de biletler dakikalar içinde tükendi.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETİ NE KADAR?

Genel biletlerin 2 bin 500 TL'den başladığı sahne önünün 3 bin 600 TL olduğu konserin biletleri yoğun ilgi sonrası dakikalar içinde tamamen tükendi. Şebnem Ferah konseri biletleri fahiş fiyatlarla karaborsaya da hemen düştü.

Şebnem Ferah konser biletleri karaborsada 80 bin TL'ye kadar satışa çıkarıldı.

