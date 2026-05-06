20 yıl sonra gelen final! Arsenal, Atletico Madrid'i 1-0 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Atletico Madrid'i 1-0 yenen Arsenal, finale çıktı. 2006 yılında finale yükselen Arsenal, 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında Arsenal, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i Emirates Stadı'nda ağırladı.

İki takımın da savunma güvenliğini ön planda tuttuğu mücadelenin ilk yarısında, oyunu yarı alanında kabullenen İspanyol temsilcisi ani ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Yarım saatlik bölümün ardından baskısını iyice artıran Arsenal, aradığı golü 45. dakikada buldu. Gyökeres'in sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Trossard'ın yerden şutunda, kaleci Oblak'tan dönen meşin yuvarlağı Saka tamamlayarak takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

İspanyol temsilcisi, ikinci yarının hemen başında beraberlik şansını yakaladı ancak kaleci Raya'dan sıyrılan Giuliano Simeone, Gabriel'in müdahalesiyle topa istediği gibi vuramadı.

  1. dakikada hızlı gelişen Arsenal atağında, Piero Hincapie'nin sol taraftan ceza alanına gönderdiği topa ceza alanındaki Gyökeres karşı karşıya pozisyonda bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İLK FİNALİST ARSENAL OLDU

Kalan bölümde skoru koruyan ve sahadan 1-0 galip ayrılan Arsenal, "Devler Ligi"nde finale çıkan ilk takım oldu.

Arsenal, 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak final maçında Paris Saint-Germain-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. PSG, ilk maçtan 5-4 galip ayrılmıştı.

20 YIL SONRA GELEN FİNAL

Tarihinde sadece 2006 yılında "Devler Ligi"nde finale yükselen Arsenal, 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

Londra temsilcisi, 20 yıl önce Stade de France'ta oynanan final maçında Barcelona'ya 2-1 yenilmişti.

Sakatlıktan dönmesiyle takımına nefes aldıran Bukayo Saka, üst üste iki sezon turnuvanın yarı finalinde gol atan Arsenal tarihindeki ilk futbolcu oldu.

Geçen sezon deplasmanda 2-1 kaybettikleri Paris Saint-Germain maçında takımının tek golünü kaydeden 24 yaşındaki Saka, bu sezon da Atletico Madrid karşısında takımını öne geçiren golü attı.

1974, 2014 ve 2016'dan sonra 4. kez turnuvada final bileti almak isteyen Atletico Madrid, rakibinin savunmasını aşmakta zorlandı.

Atletico Madrid, rakip kaleye ilk isabetli şutunu 82. dakikada gönderdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

