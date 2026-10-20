Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

Oyuncu Seray Kaya, bir süredir Sahra Işık'ın eski eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geliyor. Kaya ve Aybirdi'nin ilişkilerine ilişkin ayrılık iddiaları ortaya atılırken ünlü oyuncunun yaptığı son paylaşım dikkatleri üzerine çekti.

SERAY KAYA'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Ayrılık söylentilerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seray Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim, sandık da değilim."

Kaya'nın paylaşımı, ayrılık iddialarına gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT MI VERDİ?

Ünlü oyuncunun sözlerinin kime veya hangi konuya yönelik olduğu bilinmezken paylaşımın zamanlaması dikkat çekti.

Seray Kaya'nın söz konusu ifadeleri ayrılık söylentilerine yanıt olarak paylaşıp paylaşmadığı ise henüz netlik kazanmadı.