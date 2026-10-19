Sevda Erginci İstanbul'u terk etti! Urla'da sakin bir hayat

"Yasak Elma", "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Elkızı" gibi dizilerle tanınan Sevda Erginci, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündeme geliyor.

Efe Saydut ile evlenen Sevda Erginci düğünden kısa süre sonra İstanbul'u terk etti. Sevda Erginci, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

İzmirli mimar eşi için şehir değiştiren Erginci, "Sakin ve sessiz hayatım var, güzel geçiyor" dedi. Mutlu olduğunu belirten oyuncu, "Keyfim yerinde... İzmir buraya göre sakin" diye konuştu.



Ünlü oyuncu daha önce Urla'da yaşamasına dair "Urla’da normal hayatı öğreniyorum. Yavaşlamaya çalışıyorum, keyif almaya çalışıyorum, doğal olana uyum sağlamaya çalışıyorum. İstanbul’da doğup büyüyen biri için güzel bir hayal gibi görünse de hiç kolay değil" demişti.