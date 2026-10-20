Sevdam Karadeniz 2. bölüm reytingleri üzdü! "Erken final yapar"

Başrolünü Meltem Akçöl ile Erdem Adilce’nin paylaştığı NOW'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz 2. bölümüyle ekrana geldi. “Uzak Şehir”, “Altı Üstü İstanbul” gibi iddiaları dizilerle aynı gün yayınlanan dizinin 2. bölüm reytingleri dibi gördü.

Sevdam Karadeniz, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanan 2. bölümüyle Total grubunda 1,84 reyting ve yüzde 4,86 izlenme payı alarak 0,27 puan düşüş yaşadı. Dizi, AB grubunda 1,04 reyting, ABC1 grubunda ise 1,58 reyting aldı.

Dizinin reyting sonuçları sonrası sosyal medyada yorumlar gecikmedi. Sevdam Karadeniz reytinglerini görenler "Erken final yapar", "Rakipler güçlü izlenmiyor", "Maalesef yolun sonu çok erken geldi", "Yok tutmadı bu dizi", "Haftaya final verirse şaşırmam" yorumlarında bulundu.

BAŞROL DEĞİŞİKLİĞİ OLMUŞTU

Dizi ilk duyurulduğunda Emre Bey ve Aslıhan Malbora başroldeydi. Ancak kısa süre sonra iki isim de diziden ayrıldı. Daha sonra Damlasu İkizoğlu başrol oldu ancak bu da çok uzun sürmedi ve başrol bir kez daha değişti.