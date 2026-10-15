Sevdiğim Sensin 21. bölümden 4. tanıtım: "Kendimi bulmadan seni güzel sevemem"

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisi 2. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor.

15 Ekim akşamı ekrana gelecek bölüm öncesi yeni tanıtım yayınlandı.

Sevdiğim Sensin 21. bölümden 4. tanıtımda Dicle'nin Erkan'a sözleri dikkat çekti.

Dicle Erkan'a şu sözleri söyledi:

"Sen kendini anlattın ben de seni dinledim. Benim de sana bir şey demem lazım.mutsuzum ve senin için katlanıyorum. sen, babandan ayrılma diye hayallerimden vazgeçtim. beni seviyorsun ama hata yapmama izin vermezsen ben kendimi bulamam. Ben senin tepkine göre karar vermek istemiyorum, kendi başıma karar almak istiyorum. ben kendim olabildiğim sürece senin yanında mutlu olabilirim. Kendimi kaybedersem bir gün bu sevgiyi de sağlıklı yaşayamayacağım."

Sosyal medyada Dicle'nin bu tavrı beğeni topladı. Bundan sonraki süreçte Dicle'nin kendi ayakları üzerinde durma çabasını izlemeyi temenni eden seyirciler gelecek bölümleri heyecanla beklediklerini söyleyen yorumlarda bulundu.