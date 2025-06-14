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Şeyma Subaşı ayrılınca aşk açısından çığlıklar atarak ağladı! Dışarıdan insanlar merak edip geldi

Şeyma Şubaşı, gönlünü 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira'ya kaptırmıştı. Kısa süre önce bir ayrılık yaşayan çiftten Subaşı meğerse büyük bir aşk açısı çekmiş... Öyle ki evde ağlama krizine girince dışarıdan sesini duyanlar yanına gelmiş...

Şeyma Subaşı ayrılınca aşk açısından çığlıklar atarak ağladı! Dışarıdan insanlar merak edip geldi
Kubra Akalın

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran ardından Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı bir süredir 3 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşıyor.

Danla Bilic'in konuğu olan Şeyma Subaşı özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Şeyma Subaşı açıklamasında bir süre önce sevgilisiyle bir ayrılık yaşadığını itiraf etti.

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Subaşı "En son yerlere yatarak ağladım dışarıdan insanlar geldi, İstanbul'da değildim. Allah'ım biliyorum hani biliyorum şükürler olsun verdiğin her şey için sağlıklıyım kızım sağlıklı ama bu acı bitmiyor al çıkar ne olursun diyerek ağladım" dedi.

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Şeyma Subaşı çığlıklar atarak ağladığını söyleyerek "Dışarıdan Bali'de insanlar filan geldi. Aralık ayında oldu, ayrıldı haberleri çıktı evet ayrılmıştık" dedi.

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Şeyma Subaşı
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