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Sibil Çetinkaya'ya çirkin yorum: Göğüs yok çocuk olsa nasıl emzireceksiniz?

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya bikinili pozunu paylaşınca çirkin bir yorum aldı. Kendisine gelen "Göğsünüz hiç yok" yorumuna tepki gösteren fenomen gündem oldu.

Sibil Çetinkaya'ya çirkin yorum: Göğüs yok çocuk olsa nasıl emzireceksiniz?
Kubra Akalın

Şükrü Özyıldız ile ayrılığıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya bir süredir Bodrum’da tatil yapıyor. Sibil Çetinkaya tatil paylaşımlarında bulunurken çirkin bir mesajla deliye döndü.

Sibil Çetinkaya’nın bikinili paylaşımına bir takipçisi; "Ben şok... Çocuğunuz olsa nasıl emzireceksiniz? Göğsünüz hiç yok" yorumunu yaptı.

Bu yoruma sosyal medya hesabından sert bir yanıt veren Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı:

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"İNSANLARI RAHAT BIRAKIN"

"Yahu sus Sibil, aman diyorum ama dayanamıyorum… İnsanların bedenini bir rahat mı bıraksak? Evet, zaten küçük, üstüne bir de giydiğim bikini basınca dünden beri DM’lerim hakaret dolu. Kendi bedenime hakaretlerle dolu mesajlar alıyorum. Üstelik bunları yazanların hepsi kadın, inanamazsınız! İnsanları rahat bırakın artık."

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Bedeni üzerinden yapılan bu zorbalığa sessiz kalmayan fenomen doğallıktan yana olduğunu vurguladı.

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Sibil Çetinkaya açıklamasının devamında "Ben doğallıktan yanayım, bana böyle daha cool ve modern geliyor. Öteki türlü fazla oluyor. Zaten kendimle sürekli dalga geçen ve eğlenen biriyim ama bir gün yaptırırsam sırf bu baskı yüzünden olur. Yazmayın insanlara böyle şeyler. Beni geçtim, küçük kızlara kendilerini kötü hissettiriyorsunuz, ayıp gerçekten. Eğer bir gün istersem yaptırırım, şu an mutluyum. Ayrıca Leyla'sızlar Kulübü başkanı oldum, istifa da edemem" dedi.

Mynet'in Sesi
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sibil çetinkaya
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