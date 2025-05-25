MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sinan Akçıl'ı görenler gözlerine inanamadı! "Botoksa çok abanmış"

Gel Konuşalım programına konuk olan Sinan Akçıl'ın son görünümü sosyal medyayı salladı. Yüzündeki değişimle dile düşen Sinan Akçıl'ın estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusu oldu.

Sinan Akçıl'ı görenler gözlerine inanamadı! "Botoksa çok abanmış"
Kubra Akalın

Tabi Tabi, Fark Atıyor, Yüzyılın Aşkı gibi şarkılarının yanında gerek özel hayatı gerek açıklamalarıyla sık sık gündem olan Sinan Akçıl katıldığı programdaki son görünümüyle gündeme geldi.

Daha önce fit vücudu hakkında da konuşan Akçıl, kaslarının sırrını estetik değil geceden sabaha kadar süren antrenmanlara borçlu olduğunu belirtmişti.

GruIXWHXMAAMD46

Gel Konuşalım programında Sinan Akçıl'ın kaslarından ziyade yüzündeki değişim gündeme geldi.

“Yüzümde estetik yok, alın teri var” diyen Sinan Akçıl'ın botoks ve dolgularının olduğu sosyal medyada iddia edilirken yorumlar da gecikmedi.

Ekran görüntüsü 2025-05-25 104245

Sinan Akçıl'ın son görüntüsüne "Sinan Hatemo", "Botoksa çok abanmış", "Sinan Akçıl nerede ekrandaki başkası gibi", "Sincap gibi", "Çocuk efekti yapmış gibi" yorumları geldi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nafaka gözdağı şaşırttı! "Çok canı acır"Nafaka gözdağı şaşırttı! "Çok canı acır"
Aşk-ı Memnu dönüyor! İşte yayın tarihiAşk-ı Memnu dönüyor! İşte yayın tarihi

Anahtar Kelimeler:
Sinan Akçıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Sinyaller başladı' Uzman isimden rakam geldi! 'Deneyecek gibi...'

'Sinyaller başladı' Uzman isimden rakam geldi! 'Deneyecek gibi...'

İmamoğlu pankartının indirilmesi sonrası 'sürpriz' sinyali

İmamoğlu pankartının indirilmesi sonrası 'sürpriz' sinyali

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı

Engin Altan Düzyatan Türkiye'yi terk ediyor! Radikal karar

Engin Altan Düzyatan Türkiye'yi terk ediyor! Radikal karar

Bir dönem bitiyor! 'Telefonum çekmiyor' şikayetine son

Bir dönem bitiyor! 'Telefonum çekmiyor' şikayetine son

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.