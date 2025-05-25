Sinan Akçıl'ı görenler gözlerine inanamadı! "Botoksa çok abanmış"

Tabi Tabi, Fark Atıyor, Yüzyılın Aşkı gibi şarkılarının yanında gerek özel hayatı gerek açıklamalarıyla sık sık gündem olan Sinan Akçıl katıldığı programdaki son görünümüyle gündeme geldi.

Daha önce fit vücudu hakkında da konuşan Akçıl, kaslarının sırrını estetik değil geceden sabaha kadar süren antrenmanlara borçlu olduğunu belirtmişti.

Gel Konuşalım programında Sinan Akçıl'ın kaslarından ziyade yüzündeki değişim gündeme geldi.

“Yüzümde estetik yok, alın teri var” diyen Sinan Akçıl'ın botoks ve dolgularının olduğu sosyal medyada iddia edilirken yorumlar da gecikmedi.

Sinan Akçıl'ın son görüntüsüne "Sinan Hatemo", "Botoksa çok abanmış", "Sinan Akçıl nerede ekrandaki başkası gibi", "Sincap gibi", "Çocuk efekti yapmış gibi" yorumları geldi.