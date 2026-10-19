Soğuk Savaş'ta Mehmet Yalçınkaya'nın parmakları üzerinden yapılan şaka tepki çekti

Youtube'da yayınlanan Soğuk Savaş programında MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'ya dair bir soru soruldu. Geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak'ı azarlamasıyla gündeme gelen Mehmet Şef'e dair sorulan soru ve yanıtı şuydu:

Soru: "Mehmet Şef'ten intikam almak isteyen Orkun Işıtmak, Mehmet Şef'in restoranına gidip yemek yedikten sonra Mehmet Şef'e ne demiştir?"

Yanıt: "Şefim on parmağında on marifet."

Ancak bu soru sosyal medyada büyük tepki çekti. Mehmet Yalçınkaya 5 yaşında arkadaşlarıyla oynarken bir kaza geçirerek 3 tane parmağımı kaybetmişti. Bu şakanın Mehmet Şef'in olmayan parmakları ima edilerek yapılması X'te büyük tepki topladı.

Yapılan eleştirilerden bazıları şöyle:

"Bu düpedüz saygısızlık"

"Buna şaka diye gülenlerin de aklı yok"

"Adamın travması var yaptığı şakaya bak"

"Bu kara mizah falan değil, bir insanın travmasını etkileşim malzemesi yapmak üzerine böyle hunharca kahkaha atmak nedir lan"

Birinin engeliyle dalga geçmek mizah değil düpedüz saygısızlıktır."

MEHMET ŞEF PARMAKLARINI KAYBETMESİNE DAİR NE DEDİ?

Mehmet Şef bu konuda daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Kapının önünde 2 arkadaş oynarken geçirdiğim bir kaza. Çoğu insan buna 'Bir kıyma makinesinda oldu' diyor. Hayatımızda yaşadığımız kazalar bizi daha çok tutunmaya sevk ediyor. Bazı insanlar eli yok, kolu yok, vücudunun yarısı olmayanlar var. 11 yaşında çıraklıkla başladığım hikayemde kimse benim aşçı olacağıma inanmadı. Bu bana her zaman hırs ve tutunma verdi. Herkesten fazla çalıştım."